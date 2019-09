Macchia oleosa nel lago, indagano i carabinieri

Allarme inquinamento davanti al caratteristico porto dei pescatori, dovuto ad uno sversamento di combustibile (nafta), fuoriuscito da una fogna che riversa acque bianche nel lago. La perdita ha provocando una grossa macchia oleosa, che pian piano si è allargata in prossimità delle barche da pesca, fino ad arrivare all’inizio del muraglione che costeggia il lungolago. “Non è la prima volta che succede”, affermano gli abitanti del posto. Forse qualcuno ha sversato una grossa quantità di gasolio in un tombino, noncurante delle conseguenze. Il tutto è finito in acqua allargandosi a macchia d’olio. Sono stati gli stessi pescatori e residenti del posto, a segnalare ai carabinieri della locale stazione la grande macchia oleosa, che galleggia nella superficie d’acqua preoccupando un po’ tutti. Non è la prima volta si diceva che in questo canale di scolo delle acque bianche si aggiungono, come lo scorso anno ad ottobre, notevoli qualità di combustibile di cui non si sa la provenienza.

Sul posto, unitamente ai colleghi di Marta, si sono recati anche due unità del nucleo operativo ecologico dei carabinieri, monitorando la zona ed iniziando una serie di accertamenti che a però non hanno dato esito positivo, in quanto il problema per identificare da dove è partito l’inquinamento è molto complesso ed articolato dovuto ad una notevole canalizzazione della rete fognaria della zona che richiede sicuramente più tempo.

Non è escluso che l’autore di questo scellerato gesto che ha provocato lo sversamento nelle acque del lago, abiti nei quartieri vicini il borgo dei pescatori, forse si potrà risalire a lui, come dicono gli esperti, versando liquido colorante negli scarichi delle abitazioni e rimessaggi ed attendere la fuoriuscita dal canale di scolo, anche se questo espediente, non darà la certezza da dove è partito il flusso inquinante, in quanto come affermano i residenti, chi ha provocato questo inquinamento , ha agito di notte e sicuramente ha sversato il combustibile nafta in uno dei tanti tombini di via Amalasunta o nelle adiacenze. Insomma come cercare un ago in un pagliaio a meno che qualcuno abbia notato o visto l’autore del gesto e lo comunichi anche in forma anonimo alle autorità competenti, per punire e dare un esempio eclatante a chi violando le leggi in materia di ambiente ha a causato un danno a tutta la comunità e all’ecosistema del lago.