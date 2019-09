Due etti di erba in casa, arrestato

Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Civita Castellana, hanno svolto un servizio articolato di controllo del territorio, monitorando le principali arterie viarie del territorio, con particolare attenzione allo svicolo autostradale di Orte, snodo primario per la viabilità verso Roma, la Toscana e l’ Umbria, e attuando una particolare azione di penetrazione informativa nel comune di Nepi per monitorare lo spaccio di droga.

A Nepi in particolare infatti, a seguito di sviluppo informativo, veniva perquisita una abitazione appartenente ad un cittadino del luogo , di 30 anni, all’interno della quale venivano trovati occultati 13 grammi di hashish, 210 grammi di marijuana,25 semi di canapa, ed una serra con due piante di canapa già in fiore alte circa un metro; al termine della perquisizione il proprietario dell’ abitazione veniva dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Al termine complessivo del servizio , sono stati denunciati 5 cittadini originari tutti delle zone dei paesi della giurisdizione della compagnia di Civita Castellana, perché controllati nei pressi del casello autostradale di Orte e a bordo delle loro auto sono stati trovati in possesso di droghe leggere e in un caso 1,5 grammi di cocaina;

nel territorio della compagnia carabinieri sono stati inoltre segnalati all’ Ufficio Territoriale di Governo, 6 giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, tutti trovati in possesso di hashish in quantità per uso personale per un totale di poco più di 5 grammi