Uccise il compagno di cella, a processo

Inizierà i primi giorni di dicembre davanti alla Corte d’Assise il processo per l’indiano di 34 anni, Sing Khajan, che il 29 marzo scorso ha ucciso il compagno di cella, il viterbese Giovanni Delfino, all’interno del carcere di Mammagialla. Il 65enne venne colpito più volte con uno sgabello al culmine di un litigio. La Procura, il titolare dell’inchiesta è il sostituto Franco Pacifici, ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato visto che l’imputato è già in carcere per un altra indagine e tenuto conto che ha confessato l’aggressione che ha portato al decesso di Delfino.

La prima udienza è stata fissata per dicembre e in quell’occasione il difensore dell’indiano (l’avvocato Antonio Maria Carlevaro del foro di Civitavecchia) con ogni probabilità avanzerà la richiesta di una perizia psichiatrica per stabilire la capacità di intendere e di volere del suo assistito al momento del fatto.

Sing Khajan era stato già arrestato a febbraio a Cerveteri quando aveva aggredito con un coltello un uomo che, tenuto conto anche dei suoi problemi di inserito, lo ospitava in casa. L’aggressione avvenne la notte di San Valentino. L’indiano, inizialmente ristretto nel penitenziario di Civitavecchia, fu trasferito dopo poche settimane a Mammagialla perché si era reso protagonista di un’aggressione ai danni di un compagno di cella. Una sorta di anticipazione di ciò che avvenne, con esiti molto più tragici, la notte del 29 marzo. L’indiano, malgrado i problemi psichiatrici, venne messo in cella con Giovanni Delfino, il 65enne viterbese che doveva scontare qualche mese per una vecchia condanna e che si trovava in carcere solo perché non aveva una casa dove scontare la pena ai domiciliari. I due iniziarono a litigare sul programma da guardare in Tv. L’indiano allora prese lo sgabello e colpì Delfino. Il 65enne fu soccorso e portato a Belcolle dove morì a causa delle ferite riportate durante l’aggressione. Dopo la sua morte ci furono polemiche circa la carenza di personale nel carcere. Quella notte erano in servizio solo due agenti per oltre 200 detenuti.