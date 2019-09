Trovato teschio alla Palanzana

Un teschio umano nei boschi della Palanzana. Il ritrovamento è avvenuto in maniera del tutto casuale, a opera di due cercatori di funghi, nel pomeriggio di mercoledì scorso. Dopo aver percorso un bel tratto di bosco nella zona conosciuta come il Calvario uno dei due signori si è imbattuto nella macabra scoperta.

A terra un teschio di notevoli dimensioni, chiaramente umano. Si tratta di una calotta cranica, riconoscibile per le tipiche saldature ossee. L’uomo che ha fatto il ritrovamento è rimasto impietrito e ha subito richiamato l’attenzione dell’amico. Convenuto che si trattava dei resti di un corpo umano hanno geolocalizzato la posizione con la nota applicazione Whatsapp e subito dopo hanno contattato le forze dell’ordine.

Usciti dal bosco si sono recati al comando provinciale dei carabinieri dove hanno raccontato i dettagli di quanto accaduto.

Le forze dell’ordine hanno quindi organizzato una perlustrazione del bosco per recuperare il pezzo di scheletro umano segnalato. Accompagnati da uno dei due signori la mattina successiva, quella di giovedì, si sono recati di nuovo sul posto in presenza dei reaprti scintifici..

E’ quindi partita, con grande discrezione, l’indagine che punta a dare un’identità a quei resti. L'ipotesi più probabile è che la parte di teschio ritrovata appartenga a qualche persona scomparsa. Lo stato del ritrovamento fa ipotizzare che la persona in questione sia morta da almeno cinque anni. Con ogni probabilità il resto del corpo è stato disperso dagli animali selvatici e nascosto in tane o buche nel terreno. Per svelare l’identità sarà, inevitabilmente, necessario l’esame del dna in comparazione con i parenti.

Questa la fase più articolata e complessa delle indagini che sarebbero destinate a chiamare in causa i parenti di persone della zona scomparse negli ultimi anni e mai più ritrovate. Un ritrovamento importante, che molto probabilmente contribuirà a risolvere un caso di persona scomparsa, salvo sorprese.