Talete, sindaci con le spalle al muro

I conti di Talete non reggono. Se le dichiarazioni rilasciate ai giornali all’indomani del suo insediamento, e se i segnali per niente rassicuranti arrivati con il congelamento temporaneo degli stipendi dei 140 lavoratori ad agosto, non fossero stati già abbastanza eloquenti, il presidente Andrea Bossola ieri mattina in assemblea ha schiarito ulteriormente le idee ai soci, vale a dire i sindaci della Tuscia. La situazione finanziaria è grave e anche molto seria, ha detto Bossola, indicando anche le uniche possibili strade per salvarla: ricapitalizzazione o ingresso di investitori privati. Due soluzioni che trovano entrambe grosse sacche di resistenza. La prima tra gli stessi sindaci, i quali, già alle prese con bilanci ridotti all’osso, non hanno alcuna intenzione di iniettare nuove risorse in un “carrozzone” che in oltre un decennio di vita non ha mai dato prova di efficienza (semmai il contrario). La seconda in quel partito ampio e trasversale, con i comitati e le associazioni ambientaliste in prima linea, che vede l’ingresso dei privati come il fumo negli occhi, oltre che in contrasto con la legge regionale 5/2014, quella - mai applicata - “per la tutela, il governo e la gestione dell”acqua publica”.

Secondo i numeri forniti da Bossola per rimettere Talete in carreggiata occorrono circa 40 milioni di euro, una somma necessaria per realizzare investimenti e per ammodernare gli acquedotti (oggi la dispersione idrica supera nella Tuscia il 50%) rendendo efficiente il servizio. Poi ci sono gli oltre 20 milioni di crediti accumulati in anni di gestione non proprio oculata (per usare un eufemismo), ovvero bollette insolute, che in alcuni casi raggiungono cifre monstre, tipo i 580 mila euro che il “re dei morosi” (la cui identità, per ragioni di decenza, viene mantenuta top secret) deve all’azienda.

Nel frattempo servono soldi anche per presentarsi con maggiori garanzie e maggiore credibilità al cospetto delle banche che devono concedere fidi o mutui. Di qui l’appello rivolto da Bossola ai sindaci perché si mettono una mano sulla coscienza e l’altra al portafogli.

“La situazione che ci ha prospettato il presidente - spiega il sindaco di Bassano in Teverina, nonché coordinatore provinciale di Forza Italia Alessandro Romoli - è indubbiamente preoccupante. Abbiamo chiesto a Bossola tutta la documentazione e ci siamo dati appuntamento a una prossima assemblea dei soci per valutare il da farsi. Le strade percorribili sono essenzialmente due: la ricapitalizzazione o l’intervento dei privati. A questo punto riteniamo che anche la Regione Lazio debba prendersi la sua parte di responsabilità, in quanto unico ente che dispone delle risorse e degli strumenti per risolvere questa questione, riconoscendo intanto il nostro come Ato debole”.

Nessun riferimento invece, durante l’assemblea di ieri, al problema dei 9 Comuni “ribelli” commissariati, che hanno ottenuto la sospensiva dal Tar: “Anche in questo caso - conclude Romoli - al di là dei ricorsi, va risolta la contraddizione tra una Regione che obbliga i comuni ad cedere il servizio idrico a una società che non è attualmente in grado di prenderlo in carico”.

Infine, del famoso finanziamento da 35 milioni di euro dell’Arera, in nome del quale erano state aumentate le tariffe e chiesti ulteriori sacrifici ai cittadini, nessuno, come era prevedibile, ormai parla più.