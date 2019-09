La difesa di Landolfi punta su nuove perizie

Secondo giorno di carcere a Regina Coeli per Andrea Landolfi, il 30enne accusato della morte della fidanzata Maria Sestina Arcuri, avvenuta a Ronciglione la notte tra il 2 e il 3 febbraio.

Landolfi è stato considerato dai giudici della Cassazione un “soggetto pericoloso”, come riporta il sito Fanpage.it, che prosegue: “Un provvedimento che i giudici hanno ritenuto necessario, oltre che per i gravi indizi di colpevolezza, anche per evitare il rischio di reiterazione del reato”.

Ieri mattina l’incontro in carcere con il suo legale, l’avvocato Luca Cococcia, che gli ha consegnato vestiti di ricambio. “Andrea è molto provato - spiega il legale - ma anche determinato a far emergere tutta la verità su questa tragedia. Insieme abbiamo messo a punto la linea difensiva in attesa dell’interrogatorio di garanzia”.

Interrogatorio che dovrà avvenire entro cinque giorni dal momento dell’arresto, dunque, presumibilmente, agli inizi della settimana prossima. La Procura ha già depositato l’avviso di rogatoria, visto che, essendo rinchiuso in un carcere fuori dal distretto viterbese, Landolfi non sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari Francesco Rigato - lo stesso che aveva rigettato la richiesta di arresto presentata dal pubblico ministero Franco Pacifici a marzo scorso - ma da un giudice romano.

L’avvocato Cococcia è da tempo al lavoro con i suoi consulenti per trovare nuove prove che possano ribaltare la tesi dell’accusa: “La nostra linea difensiva si basa sulla verità. Andrea è innocente: questo dirà all’interrogatorio di garanza. E su questo aspetto riscontri dai miei periti”.

Le porte del carcere, per il giovane, si sono spalancate dopo la testimonianza di suo figlio, un bambino di cinque anni che, grazie all’uso di un pupazzo, davanti al giudice ha mimato quanto accaduto quella sera nella casa della nonna, a Ronciglione. Maria Sestina e Andrea aveva discusso, una discussione iniziata al pub dove avevano cenato con il piccolo. La lite è proseguita a casa, “lui - ha raccontato il piccolo - ha tentato di abbracciarla, lei lo ha allontanato. Allora lui l’ha presa e l’ha gettata dalle scale”. Un volo dopo il quale Maria Sestina, aveva raccontato Andrea agli inquirenti, aveva deciso di non voler andare in ospedale ma a letto.

Salvo poi correre a Belcolle il mattino successivo. Una lunga e complicata operazione non l’aveva però sottratta alla morte.

L’avvocato di Landolfi aveva chiesto la nullità di quel racconto, ritenuto invece una testimonianza chiave da parte degli inquirenti.

Una testimonianza avvalorata dai risultati dell’autopsia, che hanno evidenziato sul corpo della 26enne tumefazioni al volto, traumi e ferite letali. L’avvocato della famiglia Arcuri, Vincenzo Luccisano, ha espresso soddisfazione per la decisione della Cassazione, evidenziando tuttavia che si tratta solo di un primo passo e che, come la famiglia Arcuri sa perfettamente, l’accusa di omicidio dovrà essere provata in tribunale.