Tremila euro per un diploma, perquisizioni nella Tuscia

Nell’ambito di un’inchiesta della procura di Vallo della Lucania, partita da un paese in provincia di Salerno, sono state eseguite dai carabinieri 340 perquisizioni in varie province, quella di Viterbo compresa.

Dall’operazione sarebbe emersa un’organizzazione che consentiva di ottenere i diplomi, con tanto di consegna della pergamena, pagando circa 3 mila euro. Naturalmente, gli attestati venivano falsificati insieme ai verbali d’esame, rilasciati a persone che ne facevano richiesta. Il tutto per un giro d’affari intorno al milione di euro.

A prestarsi alla truffa sarebbero state alcune scuole di Castellabbate. Sulla vicenda le indagini sono ancora in corso, nel frattempo pare che si sia svolta persino una sessione di esami straordinaria a cui avrebbero preso parte 300 candidati, tutti idonei e quindi diplomati.

Il conseguimento facilitato per riuscire a ottenere il titolo di studi ha riguardato moltissime province italiane; nel Lazio, oltre a Viterbo, sono stati effettuati controlli anche a Latina e Rieti.