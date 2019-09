Auto dalla Germania, evasi 16 milioni

Porsche, Ferrari, Mercedes, Audi. Tutte automobili di grossa cilindrata quelle finite al centro dell’indagine dell’Agenzia delle dogane di Perugia che ha portato alla scoperta di una maxi evasione dell’Iva per circa 16 milioni di euro.

Sono oltre 200 le vetture che tre autosaloni di Perugia hanno importato dalla Germania tra il 2014 e il 2017 in maniera fraudolenta utilizzando altre quattro società, una perugina, due con sede a Roma e una a Viterbo.

Tutte le macchine e forse non solo queste, sono state immatricolate evadendo l’Iva che invece saebbe dovuta al momento della nazionalizzazione. Come? Facendo figurare che le auto venivano comprate da privati direttamente in Germania. Eventualità per la quale è previsto che l’acquirente paghi l’Iva direttamente nel paese comunitario in cui avviene la transazione.

Ebbene, come ha scoperto il servizio antifrode dell’Agenzia delle dogane - guidato da Pietro Altieri - i privati esistevano, ed erano gli acquirenti finali, non coinvolti nell’indagine, almeno al momento. Erano coloro che hanno comprato auto di lusso a prezzi sicuramente inferiori a quelli di mercato, ma tutti hanno disconosciuto le autocertificazioni con le loro firme in cui si attestava che l’auto era stata acquistata privatamente in Germania. Perché così non è stato.

Per smascherare il meccanismo e ricostruire l’entità dell’evasione, è stata richiesta la cooperazione delle autorità doganali tedesche. E l’incrocio dei documenti ricevuti dall’estero con quelli acquisiti nelle motorizzazioni italiane ha consentito di provare la falsificazione dei documenti, che, secondo gli inquirenti, sono stati creati dalle società cartiera.

Il pm Mario Formisano contesta a otto persone, tra titolari, ex amministratori di autosaloni e teste di legno, le accuse di associazione per delinquere, e, a vario titolo, quelle di emissione e utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti e falso in atto pubblico per induzione (per aver tratto in errore gli impiegati delle varie motorizzazioni in cui le auto sono state immatricolate).

Secondo quanto emerso dalle indagini, uno dei tre autosaloni perugini viveva sostanzialmente di queste operazioni truffaldine. E un altro aveva anche costituito una società fittizia all’estero per mascherare la frode.

“L’indagine - spiega Pietro Altieri - è nata perché noi controlliamo sempre molto attentamente il settore. Questo, accanto a quello dei prodotti energetici ed elettronica di consumo, è uno degli ambiti in cui frodi simili avvengono più frequentemente. L’attività di contrasto a questa tipologia di frodi è continua. Questo perché l’ufficio delle dogane di Perugia, oltre ad erogare servizi alle imprese nell’attività import/export e in tutti gli ambiti di applicazione delle accise - conclude Pietro Altieri -, è in prima linea nel contrasto alle frodi fiscali anche per evitare che l’indebito arricchimento porti alla distorsione del mercato a scapito degli operatori onesti”.

Perché ovviamente, chi segue le regole, non potrebbe assolutamente vendere sottocosto.