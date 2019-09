Tutto pronto per la Maratonina archeologica di Vulci

Domenica 29 settembre si corre alla 14esima edizione della Maratonina Archeologica di Vulci. Nello splendido parco naturalistico e archeologico, nel cuore dell’Etruria, si terrà la gara di 9 km aperta a tutti i tesserati enti di promozione sportiva, Fidal e possessori di certificato medico agonistico per l’atletica leggera. L’appuntamento è per le ore 8.30 presso l’ingresso del parco, per l’iscrizione dei tesserati, poi, alle ore 10.30, il via alla gara competitiva e non competitiva. A seguire partiranno anche gli atleti della camminata e Nordic Walking sui percorsi di 5 e 10 km. All’evento parteciperanno anche le categorie giovanili, che verranno tutte premiate al termine delle gare. Premi anche per le società sportive e a tutti gli atleti arrivati al traguardo. Al termine delle gare si potranno degustare i prodotti tipici locali su un banchetto allestito nella vallata del parco di Vulci. La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Montalto, con il patrocinio del Comune di Montalto di Castro, della Fondazione Vulci e con la collaborazione della Uisp di Viterbo.