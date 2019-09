Christmas Village, in pista anche Carramusa

Non solo Fantaworld. Tra le società che hanno presentato richiesta di occupazione di suolo pubblico per l’allestimento del Villaggio di Natale c’è anche il Gruppo Carramusa. Senza considerare che, in teoria, resta sempre in piedi pure la domanda di Caffeina, sebbene, come è noto, Filippo Rossi quest’anno il suo Christmas Village lo abbia trasferito a Sutri. L’istanza della Carramusa ad essere invitata a ogni tipologia di bando o gara riguardanti servizi e allestimenti per le feste di fine anno è stata protocollata nei giorni scorsi. Intanto, la giunta ha deliberato di pubblicare “un avviso pubblico di manifestazione d’interesse finalizzato all’assegnazione di spazi e locali comunali per l’installazione e la gestione delle attrazioni e degli eventi correlati nell’ambito di Viterbo città del Natale 2019”.