Abusi sessuali su bimba disabile, arrestato fisioterapista

Violenza sessuale aggravata continuata su una bambina disabile: questa l'accusa che ha portato in carcere un fisioterapista di Tarquinia. Secondo l’indagine, avviata dalla squadra mobile in seguito alla denuncia dei genitori della bimba, l’uomo avrebbe commesso abusi, spiega una nota della Procura della Repubblica, “sino ai primi giorni di settembre, nell’ambito di attività privata svolta a domicilio, ai danni di una bambina di 8 anni residente in un comune della provincia di Viterbo e affetta da disabilità. Sulla base della denuncia sporta dai genitori, gli uomini della polizia di Stato del capoluogo della Tuscia hanno subito avviato attività investigativa che, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, è sfociata nel provvedimento restrittivo. All’atto di esecuzione della misura l’indagato è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, all’esito della quale è stato rinvenuto materiale informativo, ancora in fase di analisi per gli eventuali, ulteriori risvolti di carattere penale. Il fisioterapista, incensurato, è stato associato alla casa circondariale Mammagialla. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia l’indagato ha reso dichiarazioni spontanee”.