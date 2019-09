Schiaffo “futurista” a Rossi, confermata la condanna di Iannone

Confermata la condanna a Gianluca Iannone per lo “schiaffo futurista” a Filippo Rossi. Il giudice monocratico Gaetano Mautone ha rigettato il ricorso contro la sentenza pronunciata in primo grado dal giudice di pace nei confronti del fondatore di CasaPound. che sferrò un dritto – da subito ribattezzato da Iannone “schiaffo futurista” - in pieno viso a Filippo Rossi, la sera del 14 luglio 2012, durante Caffeina. Erano già arrivate lo scorso giugno le motivazioni del giudice Alessandro Mandolini, in merito alla condanna emessa nei confronti del leader Casapound, condannato al pagamento di una multa di 800 euro per lesioni personali, 1.508 euro di spese legali, e ad una provvisionale di 1.500 euro. L’avvocato Domenico Gorziglia, difensore di Iannone, aveva sollecitato l’assoluzione del proprio assistito affermando che “non c’era la volontà di far male, ma solo di voler umiliare Rossi”. La Procura e la parte civile, rappresentata dall’avvocato Giacomo Barelli, avevano richiesto la conferma del verdetto.