Feto nel cassonetto, disposta una nuova perizia

Feto nel cassonetto, la Corte d’Assise dispone una nuova super perizia per capire se il farmaco che la ballerina romena avrebbe ingerito poco prima del parto abbia causato l’aborto e per stabilire le cause della morte della bambina. Lo hanno stabilito i giudici togati e popolari che devono decidere la sorte di Graziano Rappuoli, l’infermiere dell’ospedale di Belcolle accusato di aver procurato il farmaco, quel 2 maggio del 2013, ad Elisaveta Alina Ambrus la mamma della bambina già condannata a 10 anni (ridotti a 5 in appello) dopo il processo con il rito abbreviato.