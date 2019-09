San Faustino, controlli delle forze dell'ordine

Non si è ancora smorzata l’eco dell’accoltellamento tra dominicani, la settimana scorsa in via Cairoli, e la zona di San Faustino resta sorvegliata speciale. Nelle ultime ore è stato arrestato dalla squadra mobile un cittadino marocchino in esecuzione di un mandato di cattura per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Inoltre, un’italiana di 33 anni, residente in provincia, è stata segnalata alla Prefettura per droga. Dalla questura garantiscono che la situazione è sotto controllo. Si fa notare inoltre che “l’attività in corso si inquadra nell’ambito di un ampio dispositivo di sicurezza pianificato con un’ordinanza del questore, come condiviso in Prefettura in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella zona di San Faustino al 28 agosto 2018 giornalmente, 24 ore su 24, si alternano pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri”. L’attività di prevenzione continuerà senza sosta anche nel futuro: “Si tratta di un’attività programmata in modo sempre più incisivo e diffuso – aggiungono dall’ufficio di gabinetto del questore -, integrata anche con l’impiego dei reparti speciali. Il fine è di garantire, nell’arco delle 24 ore, un continuo e approfondito controllo del territorio”.