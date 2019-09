Andrea Landolfi, indagato per la morte di Maria Sestina Arcuri, va in carcere

Andrea Landolfi, indagato per la morte della fidanzata Maria Sestina Arcuri, finirà in carcere. La decisione è arrivata al termine della discussione davanti alla Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso presentato dall’avvocato di Landolfi, Luca Cococcia. Lo scorso mese di marzo il gip aveva rigettato la richiesta del carcere presentata dalla Procura. A giugno era arrivata la conferma del tribunale del Riesame. La difesa era ricorsa in Cassazione contestando l’interrogatorio al quale era stato sottoposto il figlio dell’indagato. La morte di Maria Sestina Arcuri è avvenuta la notte tra il 3 e il 4 febbraio a Ronciglione, nella casa della nonna di Andrea Landolfi. Maria Sestina, 26 anni, era precipitata dalla scale dell’appartamento, per poi morire la mattina successiva in ospedale a causa delle ferite e dei traumi riportati nella caduta.