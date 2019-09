Molla l'amante che lo denuncia per stalking, assolto

Quella relazione con la cassiera di un chiosco ambulante gli è costata già due processi per stalking. Ma se nel 2015 tutto si era concluso con un patteggiamento (10 mesi) lunedì 23 settembre il ceramista civitonico di 50 anni è stato assolto. Era finito davanti al giudice Elisabetta Massini dopo che la donna con la quale ha avuto una relazione dal 2010 al 2013 lo ha denunciato ritenendosi vittima di una serie di atti persecutori. L’ex amante aveva sostenuto che spesso e volentieri si trovava di fronte il ceramista che le rivolgeva parole poco carine: insulti sessisti e minacce sottovoce. L’uomo è stato dunque accusato di aver pedinato la ex per mesi, finché la stessa non si decise a denunciarlo una seconda volta. Tuttavia l’imputato ieri in aula si è difeso sostenendo di aver chiuso già da 6 anni con la donna e di non averla mai seguita o minacciata. Il suo difensore (l’avvocato Gaia Cosio di Codropio) ha depositato anche uno screenshot del telefono dell’imputato che dimostra come la vittima avesse chiesto l’amicizia su Facebook anche dopo la fine della loro relazione. “Se si sentiva perseguitata, perché gli ha chiesto l’amicizia sui social?”. Il giudice dopo una breve camera di consiglio ha assolto l’uomo con la formula del secondo comma (ex insuffienza di prove).