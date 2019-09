Assenteismo alla casa della salute, 5 indagati

Assenteismo alla casa della salute, rischiano il processo in cinque. Si tratta di due tecnici e tre medici per i quali la Procura nei mesi scorsi ha sollecitato il rinvio a giudizio. I fatti, da quello che si è appreso, risalgono al periodo 2017-2018 e riguarderebbero una serie di condotte dei dipendenti della Asl che sarebbero stati pizzicati mentre erano al bar o a fare la spesa durante l’orario di lavoro. Dei cinque che rischiano il processo - il procedimento è ancora davanti al gup - quattro hanno già raggiunto il pensionamento.

Il gup avrebbe dovuto decidere nei giorni scorsi se mandare a processo i cinque o se invece archiviare il fascicolo. Tuttavia il giudice Rita Cialoni ha rinviato la questione a dicembre quando, salvo altri problemi procedurali, si capirà la sorte processuale dei cinque.

Per la Procura il materiale raccolto dopo le attività di pedinamento e osservazione portate avanti per diverse settimane dalla polizia giudiziaria è sufficiente per configurare le ipotesi a carico dei cinque che si sarebbero assentati dal posto di lavoro senza segnalare la loro assenza. Insomma avevano timbrato, ma erano altrove. Da quello che è filtrato gli indagati si sono difesi sottolineando la tenuità delle contestazioni e inoltre a una serie di assenze contestate dagli inquirenti avrebbero delle giustificazioni più che valide.

Se ne riparlerà a dicembre visto che l’udienza dei giorni scorsi, durante la quale si doveva discutere appunto la richiesta della Procura, è saltata per dei problemi procedurali.

L’inchiesta, che finora era rimasta sottotraccia, non sembra essere legata tuttavia all’inchiesta sui furbetti del cartellino nel reparto di Immunologia che scoppiò nell’estate del 2017. Per quella storia, per la quale inizialmente vennero indagate 23 persone tra infermieri e medici, sono in attesa davanti al gup in 11. Anche er loro è stato sollecitato il rinvio a giudizio ma, vista la complessità del fascicolo, e il numero delle persone finora l’udienza preliminare non è mai decollata.

Il procedimento che ha portato alle accuse ai 5 dipendenti della casa della salute di Orte nasce da un’altra indagine.