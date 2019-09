Villaggio di Natale, ipotesi affidamento diretto

Mentre Vittorio Sgarbi, per presentare il Caffeina Christmas Village a Sutri, annuncia una conferenza stampa martedì 1° ottobre alle 11 al Dolce e Gabbana Store di piazza di Spagna a Roma, a Viterbo sul Natale ancora nulla è deciso. Si brancola nell’incertezza. Sulle scrivanie di Palazzo dei Priori due richieste di occupazione del suolo pubblico. Una a firma della stessa Fondazione Caffeina e l’altra di Fantaworld, la società che ha funzionato da braccio della medesima Fondazione per organizzare il villaggio dello scorso anno. Per il Comune di Viterbo la domanda delle sette pistole suona così: che Natale sarà questo del 2019? Il tema è stato oggetto di confronto nell’ultima seduta di Consiglio comunale. A porre la rovente domanda il consigliere di minoranza Alvaro Ricci (Pd). A rispondergli prima il sindaco Giovanni Arena, quindi l’assessore alla cultura Marco De Carolis. Risposte della serie “prendiamo un po’ di tempo e poi vediamo”. Non hanno infatti chiarito cosa accadrà e qual è la strada che intendono percorrere. Si sono limitati a dire che stanno verificando con gli uffici il da farsi, evidenziando un unico fatto: “Il Comune di Sutri ha deliberato l’adesione al progetto Caffeina Christmas Village”.

Secondo indiscrezioni, gli uffici starebbero però operando verifiche giuridico-amministrative sulla possibilità di un affidamento diretto a Fantaworld, senza espletare il bando. Scartando la richiesta di suolo pubblico da parte di Fondazione Caffeina per ragioni di concorrenza che verrebbe a determinarsi tra il village viterbese e quello sutrino. Dai banchi dell’opposizione lancia un appello a darsi da fare il capogruppo di Viterbo 2020 Chiara Frontini: “Dobbiamo pensare a un grande Natale per Viterbo: preso atto che Caffeina si è trasferita altrove, questo non deve impedirci di mettere in piedi un grande Natale all’altezza di un comune capoluogo, abbandonando le polemiche e rimboccandoci le maniche nell’interesse dei cittadini, dei commercianti del centro che attendono questo periodo tutto l’anno e di chi sta investendo risorse ed energie per provare a mettere in moto la macchina”.