Arresto Landolfi, la Cassazione decide domani

E' terminata da circa un'ora la discussione davanti ai giudici della Cassazione del ricorso presentato dal difensore di Andrea Landolfi, il pugile trentenne romano indagato per la morte della ragazza Maria Sestina Arcuri deceduta il 3 febbraio all'ospedale Belcolle per le ferite riportate dopo una caduta dalle scale in casa della nonna dell'indagato a Ronciglione.

Per la Procura è stato il ragazzo a scaraventare la giovane giù dalle scale provocandone la morte e per questo l'ipotesi è quella di omicidio volontario e omissione di soccorso. Il gip di Viterbo, tuttavia, a marzo aveva negato l'arresto. A giugno il tribunale del Riesame aveva invece dato il via libera all'arresto. Il ragazzo è rimasto libero in virtù del ricorso presentato in Cassazione dal suo difensore (l'avvocato Luca Cococcia). Ricorso che è stato illustrato ieri davanti ai giudici. Il legale ha contestato ancora una volta la modalità con la quale è stata raccolta la testimonianza del figlio di Landolfi, di soli 5 anni, avuto con una precedente compagna che davanti a una psicologa a mimato la dinamica di ciò che è avvenuto quella notte con un pupazzo. Il padre avrebbe tentato di abbracciare Sestina Arcuri che lo ha respinto, allora l'uomo l'avrebbe sollevata e scaraventata oltre il parapetto.

La decisione dei giudici della Cassazione è attesa per domani mattina.