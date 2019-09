Cinquanta interventi per la pioggia

Il maltempo ha colpito in tutta la Tuscia con pioggia e temporali che non hanno lasciato tregua per tutta la nottata. Per far fronte alle richieste di intervento durante la notte tra il 22 e 23 settembre i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in campo tutte le forze disponibili richiamando gli uomini a riposo. Solo nelle ore della notte i vigili del fuoco hanno portato a termine 32 interventi in tutta la provincia, più un'altra ventina di richieste d'intervento sono state gestite nella mattinata.

Danni d'acqua, problemi sulle strade, frane, alberi e rami caduti e qualche allagamento all'interno di appartamenti e garage. Nella prima parte della notte la zona più colpita è stata quella della Teverina Nord, la zona di Celleno e Graffignano, poi la perturbazione si è spostata nelle zone di Civita Castellana e Fabrica di Roma.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche per l'incendio di un'officina per mezzi agricoli nella zona tra Carbognano e Fabrica di Roma. E' bruciata completamente. Sul posto una squadra di Civita Castellana più alcuni uomini arrivati da Campagnano Romano. Impegnate tredici unità e 6 mezzi con l'autobotte e l'autoscala arrivate da Viterbo. Si è incendiato anche il tetto della struttura.