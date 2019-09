Raccolta fondi per la casa dei ragazzi autistici

Torna “Centesimiamo”, l’iniziativa di solidarietà nata da un’idea di Rodolfo Valentino, referente provinciale di Ancos Confartigianato, e promossa dal Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Croce rossa italiana, Avis e associazione Lux Rosae. Anche quest’anno il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’associazione Campo delle Rose per il completamento di un centro per ragazzi autistici. Partecipare è semplice: basta donare qualche centesimo, che di solito avanza nelle tasche dei vestiti - ma anche qualche banconota è ben accetta - nella brocca disegnata dall’architetto Raffaele Ascenzi o nei raccoglitori presenti in diversi locali di Viterbo e provincia. Questo l’elenco dei luoghi e dei locali di Viterbo dove trovare il raccoglitore per aderire a Centesimiamo: in Confartigianato imprese, Viola la mia Camiciaia, edicola Vittorio D’Alberto, bar Vittori, macelleria Bracoloni, bar Valeri, bar IP Matic di Daniela Panichi, bar Centrale, Buenavista Ristobar, forno Biscetti, forno Fontecedro, tabaccheria Mutarelli Stefano, Artigianpan di Rosita Bastoni, Cash and Carry, ingrosso Stelmar, Compagnia della Bellezza di Letizia Segatori, trattoria Felicetta, bar Felicetta, La Casetta Ristorante bar tabacchi, forno Aquilani, Coffee Break Cittadella della Salute, bar Le Iene, Pop Hair parrucchieri, bar Cris Bros Cafè, caffetteria Ciccarelli, tabaccheria del Corso, Zootecnica Viterbese, Red Rose Cafè, macelleria Cacalloro, frutta e verdura Antichi Sapori, Dany bar, Lava Express, Copie e co. Di Andrea Vannini e all’ingresso dello stadio “Enrico Rocchi” in occasione delle gare interne della Viterbese. Donazioni possono essere fatte anche a Bagnaia, La Quercia, Barbarano Romano, Capodimonte, Celleno, Sipicciano e Soriano nel Cimino.