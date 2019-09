Arrivano i fondi per le piste ciclabili

Sedici progetti, quasi sedici milioni di euro, più di 500 chilometri di nuove piste ciclabili: questi i numeri della graduatoria con cui la Regione finanzia, nel triennio 2019-2021, gli enti locali per realizzare infrastrutture ciclabili. Per la Provincia di Viterbo saranno finanziati i progetti dei Comuni di Montalto di Castro, Civitella d’Agliano, Gradoli. Le dichiarazioni d’interesse degli enti locali verranno ora verificate per procedere agli atti conseguenti, per cui saranno ancora possibili variazioni e scorrimenti nella graduatoria finale.