Camion trancia cavo della ferrovia Roma - Viterbo

Circolazione ferroviaria sospesa, venerdì, dalle 14.05 e fino a tarda sera, sulla linea Roma - Viterbo. Un camion ha tranciato i cavi della linea aerea di alimentazione elettrica dei treni nell'attraversare il passaggio a livello di Capranica, provocando l'interruzione dell'energia fra Oriolo Romano e Vetralla. Ore di stop per la necessaria riprogrammazione del servizio ferroviario con bus sostitutivi, che però sono arrivati solo intorno alle 17.30. Per tutto il pomeriggio, sul posto, hanno lavorato i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo FS. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a rintracciare il camionista che aveva causato il guasto. Il conducente dell' autocarro inizialmente aveva proseguito la corsa non essendosi accorto dell'accaduto.