Nella vasca dei giardinetti decine di pesci morti

La Germania investe 100 miliardi di euro per il clima

Berlino, 20 set. (askanews) - Dopo una riunione fiume, i partiti della coalizione di governo della cancelliera tedesca Angela Merkel hanno raggiunto un accordo per un pacchetto da 100 miliardi di euro da investire entro il 2030 "per la protezione del clima e la transizione energetica" in Germania. Un annuncio fatto nel giorno in cui in tutto il mondo, Berlino compresa, gli studenti hanno ...