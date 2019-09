Frecciarossa, Trenitalia smentisce il sindaco

Una doccia fredda per le ambizioni di Orte, il cui Comune è al lavoro da diverso tempo per avere la fermata del Frecciarossa. E’ quanto riporta il sito Ferrovie.Info, dopo i proclami del sindaco Angelo Giuliani, che aveva ipotizzato il prolungamento del Frecciarossa 9589 da Firenze a Orte con arrivo alle ore 00,07, sosta notturna e ripartenza alle 4,47 con arrivo a Milano alle 7,48 del Frecciarossa 9580. Oggi arriva la frenata della compagnia di bandiera. Fonti interne a Trenitalia smentiscono la lettura data alle parole scritte da Giuliani. “Rispetto alla riunione avuta a inizio dell’anno coi vertici aziendali e coi rappresentanti dei territori - spiega Trenitalia - non è stato fatto alcun passo avanti. Trenitalia è ancora nella fase di valutazione della fattibilità della fermata e non ha espresso parere favorevole ad alcuna proposta, essendo ancora impegnata in indagini di mercato”.