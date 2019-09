Beccato con soldi falsi e carte di credito clonate, trentenne in manette

I carabinieri della stazione di Bassano Romano, a conclusione di un'indagine nata nel corso del controllo del territorio, hanno deciso di sottoporre a perquisizione personale e domiciliare un uomo di origini romane di circa 30 anni, trovandolo in possesso di varie banconote risultate false per un valore di 200 euro, e di due carte di credito clonate e di non giustificata provenienza. Al termine della perquisizione il soggetto è stato dichiarato in arresto e tradotto in carcere.