Guerra tra agenzie funebri, cinque assoluzioni

La guerra tra due agenzie funebri si è conclusa con 5 assoluzioni perché il fatto non sussiste. Lo ha stabilito ieri mattina il collegio presieduto dal giudice Gaetano Mautone (a latere Elisabetta Massini e Roberto Colonnello) dopo aver sentito i pareri delle difese, del pubblico ministero, Michele Adragna, e della parte civile. A processo erano finiti tre dipendenti del Comune e due titolari di un’impresa funebre, tutti accusati, in concorso, di abuso d’ufficio. Le indagini scattarono nel 2015 dopo la denuncia presentata dal titolare di un’agenzia di pompe funebri di Oriolo Romano e un suo collaboratore. I due sostenevano che alcuni lavori di riesumazione e traslazione delle salme venivano assegnati solo a un’unica ditta, la stessa che era anche affidataria di diversi servizi all’interno del cimitero comunale. L’agenzia di Oriolo incaricata da una signora per l’estumulazione della salma del fratello, iniziò le pratiche necessarie presso il Comune di Bassano, ma l’iter sarebbe stato rallentato e l’operazione slittò in autunno, in quanto la legge in materia stabilisce che da maggio a fine settembre non si possono effettuare operazioni di questo genere. Invece, per le estumulazioni straordinarie, bisogna rispettare il periodo che va da ottobre a fine aprile. La cliente, durante il processo, ha tenuto a precisare che dopo qualche giorno era stata contattata da un impiegato comunale, che le comunicava che l’operazione si poteva fare in tempi brevi, tramite un’agenzia che collaborava con il Comune, quella che aveva appunto in appalto i servizi di manutenzione del cimitero. A quel punto il titolare dell’impresa di Oriolo si rivolse ai carabinieri di Bassano Romano presentando querela. I militari si erano presentati il giorno successivo al cimitero e bloccarono le operazioni di riesumazione, facendo scattare l’indagine che ha portato i cinque a processo, dopo essere stati denunciati a piede libero. In realtà, l’azienda finita nel mirino era affidataria di un appalto con il Comune di Bassano Romano e quindi legittimata a effettuare dei servizi di manutenzione all’interno del cimitero, comprese le operazioni di riesumazione e trasferimento delle salme sepolte in maniera provvisoria. Secondo i pareri del pm e dei difensori (gli avvocati Fausto Barili e Antonella Giannini), quindi, non vi è stata alcuna violazione di legge o abuso d’ufficio da parte dei propri assistiti, né sul lato penale, né per quanto riguarda l’ambito amministrativo, poiché il regolamento comunale in vigore e il capitolato dell’appalto scaduto nel 2006 era stato prorogato e prevedeva alcuni affidamenti diretti fino al 2014. Lo stesso pm Michele Adragna, come detto, aveva sollecitato l’assoluzione dei cinque. Dunque i tre giudici dopo una decina di minuti di camera di consiglio sono usciti ed hanno assolto gli imputati che hanno dovuto subire le accuse per cinque anni.