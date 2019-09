Cane con le zampe legate, al via i primi interrogatori

Il cane trovato legato in fondo a una vasca per la raccolta delle acque piovane nelle campagne di Grotte Santo Stefano non aveva il microchip. Chi lo ha abbandonato in quel modo crudele, probabilmente, non aveva avuto cura di registrarlo all’anagrafe canina. Un fatto questo che complica le indagini per individuare i responsabili. I carabinieri della Compagnia di Viterbo, insieme a quelli del reparto Forestali, stanno indagando per cercare di capire se nel fine settimana è stato visto qualcuno intorno a quella cisterna.

L’animale è stato trovato ad inizio settimana da un passante. La sua attenzione era stata richiamata dai lamenti di un cane provenienti da un terreno che costeggiava la strada. Quando è andato a controllare si è reso conto che all’interno di una vasca di cemento era stato abbandonato un pastore tedesco. L’animale era stato gettato nel contenitore con le zampe, sia quelle anteriori che quelle posteriori, legate con delle fascette da elettricista. La stratta era talmente forte che le stesse hanno provocato delle gravi ferite e incisioni nella carne e si sospetta la cancrena per alcune parti degli arti.

L’animale è stato soccorso dai militari del reparto forestale dei carabinieri allertati da chi lo ha trovato. Le “sentinelle verdi” hanno avviato le indagini per poi essere affiancati anche dai militari della compagnia. Ieri sono stati convocati per rendere testimonianza sia l’uomo che ha segnalato la presenza dell’animale all’interno del contenitore, sia il proprietario del terreno dove è stato trovato l’animale. I due sono stati chiamati per capire se hanno notato qualche cosa che possa ricondurre ai responsabili del gesto. Per adesso, tuttavia, non ci sono sospettati.

Nella zona non ci sono telecamere di sorveglianza, almeno nelle immediate vicinanze del terreno di Poggio Ansano dove è stato trovato.

La speranza è che qualcuno, visto che il terreno è piuttosto isolato, possa aver notato la presenza anomala di qualche automobile non conosciuta o di individui sospetti intorno al terreno.

L’animale è stato affidato al canile di Grotte di Castro dove nei giorni scorsi ha ricevuto le prime cure. Le profonde ferite che ha riportato alle zampe, a causa della morsa delle fascette, hanno causato delle cancrene. L’animale rischia ancora, dunque, l’amputazione delle zampe.