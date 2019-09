I negozi spengono le luci

Rabbia e paura. Sono questi i sentimenti predominanti in commercianti e residenti di via Cairoli, piazza San Faustino, il Sacrario e vie limitrofe. Sentimenti non nuovi, ma che da martedì sera si sono rinvigoriti, dopo il nuovo episodio di violenza che si è consumato nel centro storico di Viterbo. Una colluttazione tra due cittadini di origine dominicana, con una donna che si scaglia (almeno questa è la linea di indagine principale) contro un affine, sembra il genero. “L’amministrazione comunale deve necessariamente inserire tra le priorità di governo quella della sicurezza urbana, costruendo con la polizia locale e le forze dell’ordine progetti di sicurezza pubblica che restituiscano tranquillità e legalita’ alla nostra città”, dice il consigliere comunale di Forza Italia Isabella Lotti che annuncia un emendamento alla prossima variazione di bilancio per trovare i fondi. I consiglieri di Fratelli d’Italia Paolo Bianchini, Luigi Maria Buzzi, Gianluca Grancini, Antonio Scardozzi, Martina Minchella, Laura Allegrini e Marco De Carolis hanno incotrato il prefetto Giovanni Bruno insieme a una delegazione di cittadini e commercianti della zona. “Sul tavolo sono stati quindi posti due problemi di improcrastinabile soluzione: la questione degli affitti irregolari e l’elevato tasso di prostituzione della zona che, inevitabilmente, incidono sulle evidenti condizioni di degrado generale”.

“Non è il primo episodio di questo tenore. Siamo esausti: abbiamo paura a uscire la notte. C’è il bivacco continuo di questi stranieri che ormai sono diventati i padroni della zona”, dicono i residenti e i commercianti che parlano solo dopo aver assicurato loro l’anonimato. Dentro a un bar molto frequentato c’è addirittura chi esclama: “Qui ci vorrebbe il piombo”. L’esercente è meno dura ma spiega che “la gente ha paura”. Un residente di piazza San Faustino dice sconsolato: “Iniziano a bere la mattina nei bar e finiscono la sera. Ormai non siamo più liberi di vivere la nostra città”.

In tal modo, il tema della sicurezza va a braccetto con quello degli affari, che ne risentono: “Quando si fa buio c’è il coprifuoco”. Per questo, per attirare più attenzioni da parte delle istituzioni, per ieri sera era stata programmata una serrata dei negozi. Ma non è il primo atto di protesta che residenti e negozianti fanno: “Ho fatto processi penali contro questi signori. Non ne possiamo più. Qui è diventato un ghetto”. Più in generale, si lamentano che tutto il centro storico non è più sicuro. “L’amministrazione comunale deve assumersi le proprie responsabilità e cercare di dare vitalità al centro. Per farlo, occorre partire da delle misure restrittive”. Infatti, la gente lamenta un certo lassismo rispetto al “problema della prostituzione e degli affitti” alle lucciole. “La prevenzione va fatta, invece…”.

E sulla repressione, residenti e operatori economici non hanno dubbi: “Ci vuole un presidio fisso delle forze dell’ordine. Va bene che per i concerti e le feste ci siano centinaia di agenti, ma qui viviamo nell’insicurezza ogni giorno. Ogni giorno da dieci anni”.

Un professionista del posto (nella zona ci sono anche molti uffici soprattutto di commercialisti, di avvocati e di notai), oltre a essere arrabbiato è disincantato: “Non sappiamo ancora se andare in Comune a protestare. A che serve? Nel settembre del 2018 andammo a denunciare che ormai qui c’è una sorta di ghetto. Ecco il risultato”. Una donna rafforza il concetto: “Mi sono comprata uno spray urticante: ho paura a passare da sola”.