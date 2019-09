Stalker giudicato malato di mente

Resta da valutare la pericolosità sociale del quarantenne di Fabrica di Roma, accusato di violenza sessuale e stalking ai danni di una vicina. L’imputato, sottoposto a libertà vigilata, si era sottratto ripetutamente alle perizie psichiatriche disposte dal tribunale. Ma ieri è stato condotto dai carabinieri presso l’infermeria del Palazzo di giustizia per sottoporsi alla visita specialistica. Durante l’udienza, la dottoressa Cristiana Morera, dopo aver constatato le condizioni mentali dell’imputato, ha riferito al collegio presieduto dal giudice Silvia Mattei, che l’uomo è incapace di intendere e di volere, a causa del disturbo psicotico ormai divenuto cronico. L’uomo risulta attualmente in cura presso l’Asl competente, e secondo quanto dichiarato dai carabinieri, lavora saltuariamente e non ha commesso alcun reato nell’ultimo anno, grazie anche al sostegno della madre anziana con cui convive. I fatti contestati al fabrichese risalgono ai mesi di gennaio e febbraio del 2018, quando in più episodi aveva importunato una donna, che lo ha denunciato alle autorità. L’uomo avvicinava la sua vittima in piena notte, appostandosi sotto casa, proprio quando lei usciva per recarsi sul posto di lavoro. La prima volta l’ha costretta ad “ammirare” le sue parti intime ed ha provato ad avere con lei un rapporto sessuale senza però riuscirci, perché allarmato dal passaggio di una pattuglia dei carabinieri. Il giorno seguente, avendo capito quando poter intercettare la donna, diventata ormai la sua ossessione, l’ha costretta di nuovo a subire atti sessuali contro la sua volontà, ma in quell’occasione la donna è riuscita a divincolarsi e fuggire. Gli atti persecutori, minacce e molestie, sarebbero andati avanti anche nelle settimane successive, motivo per cui l’uomo è accusato anche di stalking. Infatti, il 50enne aveva iniziato a pedinare la sua vittima, a capire gli orari in cui avrebbe potuto approcciarla e a farsi vedere nei luoghi frequentati dalla donna così spesso, tanto da farle cambiare orari e abitudini. La prossima udienza è programmata per il 1 ottobre.