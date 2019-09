Cane legato e gettato in una vasca di cemento

Legano cane e lo gettano in una vasca per la raccolta dell’acqua piovana. E’ stato ritrovato li, all’interno del contenitore di cemento, sofferente e con le zampette in cancrena, un esemplare di pastore tedesco. A salvargli la vita, per ora, sono stati i carabinieri forestali intervenuti dopo la chiamata al 112 delle persone che hanno ritrovato l’animale.

La segnalazione è partita lunedì 16 settembre quando due persone, ascoltando i lamenti del cane, lo hanno notato rannicchiato in fondo a una vasca di cemento nelle campagne di Grotte Santo Stefano.

Una volta che si sono avvicinati si sono resi conto che il pastore tedesco aveva le zampe legate con delle fascette da elettricista, sia quelle anteriori che quelle posteriori. Era in fondo a quella vasca, probabilmente, da quattro o cinque giorni. Infatti almeno due degli arti erano visibilmente in cancrena e si notavano i vermi. Una scena straziante per i due che non hanno esitato a chiedere l’intervento dei carabinieri. Hanno composto il 112 e poco dopo sul posto è arrivata una pattuglia dei forestali che ha soccorso l’animale liberando le zampe dalla morsa delle fascette.

Il cane è stato trasferito nel canile di Grotte Santo Stefano dove sta ricevendo le cure del caso. Rischia l’amputazione delle zampette per la cancrena causata dalla stretta delle fascette che l’animale ha dovuto subire, con ogni probabilità, per diversi giorni. Viene seguito costantemente dal servizio veterinario.

La notizia del ritrovamento si è diffusa ieri nelle chat dei volontari animalisti, indignati per quanto accaduto. In molti adesso chiedono indagini serrate per risalire al proprietario dell’animale e soprattutto, a coloro che hanno messo in atto la violenza brutale verso il pastore tedesco.

Il fenomeno degli abbandoni nelle zone di campagna, purtroppo, è ancora una realtà.

In questo caso è stata aggiunta una dose francamente inaccettabile di crudeltà. Sul fatto indagano i carabinieri della sezione forestale di Viterbo.