La donna ferita ricoverata nel reparto psichiatrico

E' stata ricoverata nel reparto di psichiatria la donna sudamericana rimasta a terra ferita la sera del 17 settembre in via Cairoli. Secondo quanto emerso dalle indagini sarebbe stata la donna a ferire un uomo, compagno della vittima, che a sua volta l'ha spinta facendola cadere. La signora si sarebbe ferita al collo sbattendo contro il marciapiede. L'uomo che l'ha spinta, a sua volta aggredito, è stato portato in questura e denunciato per lesioni. Al vaglio la posizione della donna.