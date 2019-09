Caso Pucciarelli, slitta la perizia

Si sarebbe dovuta discutere la perizia disposta dal gip, ma i medici non si sono presentati e l’udienza preliminare per la morte dell’architetto viterbese Gino Pucciarelli è stata nuovamente rinviata al 29 ottobre. La vicenda era diventata nota come la “fuga di Gino” perché la sera prima dell’intervento il paziente era uscito dall’ospedale di Perugia per andare a cena fuori, con tanto di braccialetto dell’ospedale, con una delle dottoresse finite in udienza preliminare e poi erano andati a bere birra in un pub. I selfie scattati in quell’occasione sono finiti agli atti. Due settimane dopo il professionista morì in corsia. Il pm titolare del fascicolo, Gemma Miliani, aveva chiesto la condanna a dieci mesi per i medici che hanno optato per il rito abbreviato e il rinvio a giudizio per gli altri tre. Secondo l’accusa, i sanitari avrebbero avuto un comportamento imprudente nel far evadere il paziente e nel fargli assumere una cena a base di alimenti non congrui. Inoltre, sempre secondo la Procura, la pressione arteriosa non sarebbe stata trattata in modo adeguato. Al termine della discussione in udienza preliminare, il gip di Perugia, Lidia Brutti, non ha emesso alcuna sentenza e invece ha disposto una nuova perizia super-partes. Nel quesito posto ai periti, il gip chiede di “accertare se nelle condotte degli imputati siano individuabili profili di colpa e il relativo grado”.