Ruba nella chiesa sconsacrata, a processo

E’ finito in tribunale, accusato di furto, per aver tentato di rubare le grondaie di rame ed altro materiale ferroso da una chiesa sconsacrata. I fatti sono avvenuti a Capranica nel 2017 e per l’uomo (ieri difeso d’ufficio dall’avvocato Samuele De Santis) si è aperto il processo davanti al giudice monocratico Elisabetta Massini.

Lunedì 16 settembre ha testimoniato in aula uno dei carabinieri intervenuti quella notte. “Da tempo ricevevamo segnalazioni circa dei movimenti anomali intorno alla chiesa sconsacrata, ci siamo dunque appostati per giorni con le auto civetta finché quella notte non abbiamo visto arrivare l’imputato alla guida della sua Ape. Lo abbiamo visto caricare dei materiali ferrosi e di rame, poi siamo intervenuti e lo abbiamo bloccato”. Il giudice ha rinviato il processo all’udienza del 4 maggio del prossimo anno per la discussione e la sentenza.