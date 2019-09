Furto di ostie, l'ombra delle messe nere

Nel giorno in cui la Chiesa celebrava la festività dell'Esaltazione della Santa Croce (14 settembre, anniversario del ritrovamento della vera croce da parte di Sant’Elena), qualcuno pensava a portare a termine un atto sacrilego nella chiesa di San Sebastiano a Vignanello: un gesto avvenuto nelle ore notturne e che evoca il sinistro richiamo a riti satanici.

E’ successo, come ha raccontato il parroco don Roberto Baglioni, “che uno o più ignoti si siano introdotti nella chiesa, abbiano tranquillamente ignorato gli oggetti di valore qui conservati, come la tela dell’Incoronazione della Vergine fra San Francesco e San Sebastiano (attribuita al Pomarancio, ndr) e si siano impossessati delle sole ostie consacrate contenute nel tabernacolo”. Di “gravissimo atto sacrilego” parla anche in un testo pubblicato ieri mattina su Facebook: “Atto avvenuto presumibilmente a notte inoltrata. Da mio sopralluogo, presenti i carabinieri e diversi collaboratori, è purtroppo evidente l’intento profanatorio”.

E’ probabile che il furto sia stato portato a termine da più persone, questo l’orientamento: prima avrebbero sfondato la porta di ingresso, quindi sarebbero andati dritti al tabernacolo, scardinando e staccando di netto lo sportello, per sottrarre una pisside piena di ostie, la teca contenente anche l’“ostia magna” utilizzata per l’Adorazione (e relativa “lunetta”). “E si sono ben guardati dal disperdere qualche particola - sottolinea don Roberto - tutte sottratte e portate chissà dove, per finalità che possiamo benissimo immaginare, e riconducibili direttamente o indirettamente a circoli satanisti: loro ‘ci credono’ alla Presenza di Cristo, in corpo, anima e divinità... ma per dileggiarla nelle ‘messe nere’”.

Se infatti quasi nient’altro è stato prelevato, e se comunque il rischio di essere sorpresi è troppo superiore alla dimensione di una “ragazzata”, magari allestita appositamente per far pensare a satanisti fasulli, quella dei satanisti veri rimane l’ipotesi con maggiori probabilità di risultare vera. I soli altri oggetti mancanti, oltre alle ostie, infatti “hanno il solo valore di servire tutti per la celebrazione e l'adorazione eucaristica” spiega ancora il parroco: si tratta di due ostensori di ottone laccato, una seconda pisside vuota, un camice bianco, carboncini per bruciare l'incenso...”.

“Siamo rimasti tutti sconvolti - aggiunge don Roberto - abbiamo pianto e pregato”. Intanto il vescovo - informa lo stesso parroco di Vignanello - ha disposto che non si conservi più la riserva eucaristica in San Sebastiano, fissando fra circa un mese una messa di riparazione. “Vigiliamo sulle nostre chiese - conclude - sui nostri giovani, accostiamoci noi per primi alla fede, una fede più matura, di reale intimità con il Signore, con quel Corpo che qualcuno profana sottraendo ostie, e molti cristiani ‘profanano’ non vivendo nella vera relazione con tutti i membri del Corpo-Chiesa e con la docilità ai suoi pastori”.