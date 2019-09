Chiuse la bocca alla moglie con una spilla, via al processo

Entrerà nel vivo a novembre il processo a carico del 39enne arrestato a marzo perché accusato di aver maltrattato per anni la convivente arrivando a chiuderle la bocca con una spilla da balia. Il giudizio a carico dell’uomo, noto per essere finito più volte al centro di cronache giudiziarie, è stato incardinato ieri davanti al giudice monocratico Gaetano Mautone. Risponde di maltrattamenti in famiglia.

Il 39enne (che è difeso dall’avvocato Remigio Sicilia) è stato arrestato a marzo dalla polizia che indagava su di lui dopo che la donna, provata da anni di umiliazioni e soprusi, ha deciso di raccontare tutto alla squadra mobile. Dall’informativa degli agenti nacque la richiesta di misura cautelare firmata dal gip Francesco Rigato: l’uomo si trova tuttora a Mammagialla.

Ieri il giudice, dopo il passaggio formale dell’acquisizione delle prove, ha fissato un’udienza straordinaria per il 5 novembre durante la quale saranno ascoltate la compagna, i figli di 7 e 12 anni (ovviamente in forma protetta vista la minore età), gli assistenti sociali e i periti incaricati di valutare il contesto familiare dove sarebbero maturate le presunte violenze.

Alla polizia la donna raccontò almeno dieci anni da incubo durante i quali è finita diverse volte al pronto soccorso dopo essere stata picchiata, talvolta anche davanti ai figli. Fino all’inizio dell’anno non ha mai trovato il coraggio di denunciare l’uomo, poi si è aperta, come detto, con la polizia. In un caso l’uomo sarebbe arrivato a infilzare le labbra della donna con una spilla da balia per zittirla; in un altro l’avrebbe chiusa con le mani e i piedi legati con il nastro all’interno del cassettone del divano. Tutti episodi che fanno parte delle accuse mosse all’uomo.