Foto di Mattarella capovolta, indagini della Digos

La Digos indaga sul gesto compiuto dal sindaco di Vasanello Antonio Porri, che, per contestare le dichiarazioni del Capo dello Stato sulla politica europea, ha deciso di porre in essere un gesto clamoroso: ribaltare la foto di Sergio Mattarella e postare il tutto su Facebook. Prima della foto “incriminata”, sul suo profilo era apparso questo commento: “Che parte politica sostieni? Ti hanno tirato per la giacchetta. Ora vado in Comune e ribalto la tua foto in sala consiliare”. Il sindaco non ha perso tempo ed è passato subito ai fatti, capovolgendo l’immagine del presidente Sergio Mattarella e pubblicando la foto accompagnata da una dichiarazione: “Hai dimostrato di essere di parte… e io ti ho ‘capovolto’… Come si capovolgono i ruoli”. Il primo cittadino di Vasanello si è giustificato dichiarando di essere in contrasto con quanto espresso dal presidente della Repubblica, nel discorso tenuto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, in cui Mattarella auspicava nuove regole su coesione e crescita, chiedendo esplicitamente una revisione del patto di stabilità. Ciò è bastato per scatenare la bufera. Bruno Astorre e Marco Tolli - rispettivamente segretario e commissario dem di Viterbo - in un comunicato congiunto hanno condannato il gesto: “Il primo cittadino di Vasanello chieda scusa e rispetti Sergio Mattarella che é sempre stato presidente di tutti gli italiani, anche di quelli come il sindaco Porri. Offendere il garante della Costituzione, che ancora una volta ha dato una lezione di linearità e rispetto dei valori democratici, è un atto grave che colpisce non solo Mattarella ma tutti i cittadini, in particolare quelli di Vasanello per la gaffe del loro sindaco”. E le scuse del sindaco non hanno tardato ad arrivare. Antonio Porri, dichiarandosi disponibile a porgere le proprie scuse, ha precisato che il suo intento non era quello di offendere la più alta carica dello Stato. Ma gli animi non sembrano essersi placati all’interno del comune di Vasanello, tanto che l’opposizione è pronta a chiedere le dimissioni del sindaco, accusandolo di aver compromesso la reputazione dei propri concittadini.