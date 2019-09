"Salvini come il Duce", Emanuela Dei a giudizio

Alla professoressa Rosa Maria Dell’Aria dell’Itis di Palermo era costato la sospensione temporanea dell’insegnamento. Alla giornalista e attivista viterbese Emanuela Dei, l’accostamento tra Matteo Salvini e il Duce è costato invece una denuncia per diffamazione. Il 25 febbraio 2020 la giornalista, insieme al suo avvocato Carlo Mezzetti, dovrà presentarsi davanti gip Rita Cialoni, la quale dovrà decidere se proseguire le indagini, come chiede Salvini, o archiviare, come chiedeva il pm Fabrizio Tucci. La querela risale a quattro anni fa e venne presentata dal segretario della Lega Nord (all’epoca si chiamava ancora così) a seguito di un articolo pubblicato il 3 settembre 2015 da una testata on line viterbese in cui Emanuela Dei commentava la visita di Salvini a Viterbo per assistere al trasporto della Macchina di Santa Rosa. La giornalista, a lungo segretaria dell’Arcilesbica di Viterbo e da sempre impegnata nel campo dei diritti umani e civili, accusava Salvini di non avere idee e di mirare alla pancia degli italiani: “Il suo motto - scriveva - è essere drastici e non vedere la via di mezzo. O si butta giù tutto con una ruspa o si bombarda, altra soluzione non c’è. Salvini annienta, esplode, rimanda a casa tutti, accende le micce”. Ma a far scattare la querela era stato l’accostamento a Mussolini: “Salvini fa eco a tempi andati dove poco si comunicava e discuteva perché eravamo in dittatura. Si stava in silenzio e si seguiva il Duce solo perché altro non c’era. Il Duce, i suoi avversari, li aveva fatti fuori, poco dopo essere salito al potere. Salvini si impone a modello totalitario e vuole che la democrazia non esista. Di solito ce l’ha con le minoranze, i deboli, i bisognosi. Gli piace ‘vincere facile’ e gli piace dare ad intendere che chi non ha nemmeno gli occhi per piangere, possa essere un pericolo per gli italiani”. Salvini si sentì diffamato presentando prima querela, poi, l’8 giugno 2018, opposizione alla richiesta di archiviazione del pm. Al di là dei risvolti penali, la giornalista sostiene di aver già pagato - “chissà com’è, da allora a Viterbo non ho più lavorato” - mentre il suo avvocato sostiene che le considerazioni espresse dalla giornalista nei confronti di Salvini rientrano nel diritto di critica, come ritenuto dallo stesso pm Tucci: “Da allora è cambiato anche il contesto politico e non sono nemmeno sicuro che il Salvini di oggi si sentirebbe offeso da quell’articolo - dice il legale -. D’altra parte c’è anche una questione di proporzionalità: va tenuto conto cioè del ruolo politico di Salvini e dei toni spesso truci che egli utilizza quando parla di ruspe o invita i parlamentari ‘ad alzare il culo'’. Ruolo e toni che giustificano critiche anche aspre”.