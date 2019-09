Spaccio al parco di via Saragat, un arresto

I carabinieri di Viterbo, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno focalizzato l’attenzione su di un giovane della Nigeria di 24 anni. Lo hanno notato muoversi all’interno del parco di via Saragat con un atteggiamento sospetto. I militari lo hanno fermato mentre tentava di spacciare due dosi di hashish, per un peso di 5 grammi, a un giovane viterbese, segnalato come assuntore alla prefettura. Inoltre durante, l’operazione, i militari hanno sequestrato ulteriori dosi di hashish e marijuana che il giovane aveva provato a nascondere. Immediatamente è scattato l’arresto e il 24enne è stato portato nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Viterbo in attesa del rito direttissimo.