Scavi in via San Giovanni, protestano i residenti

Via San Giovanni, a Vignanello: pieno centro storico, ad un passo dalla storica piazza della Repubblica; nella via sorge la secentesca chiesa di San Giovanni. Alcuni residenti hanno segnalato scavi, rimasti aperti, nella muratura di alcuni immobili, partendo dalla sede viaria. Come testimoniato dagli interessati, quegli scavi furono effettuati una quindicina di anni addietro per riparare tubature, che confluivano nelle condutture degli impianti idrici sottostanti la via. In tutti questi anni nulla è stato riparato. "Oltretutto - hanno dichiarato i residenti - non sono lavori che richiedano risorse enormi".