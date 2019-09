Al via i lavori di pavimentazione in via Fattungheri

Lunedì 16 settembre avranno inizio i lavori di pavimentazione di via Fattungheri procrastinati a causa del monitoraggio del sottosuolo e del crollo del palazzo in via Cardinal La Fontaine. Lunedì 16 avrà inizio anche l’asfaltatura di strada Bagni e del primo tratto innesto rotatoria della tangenziale. I divieti e le deviazioni saranno opportunamente segnalati. "Questi mesi di settembre e ottobre sono per noi una importante finestra prima dell’inverno per effettuare lavori. Subito dopo questi - spiega l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini - ne partiranno altri di cui daremo informazione”.