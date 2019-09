Frontale tra auto, gravissime due donne

Grave incidente lungo la strada provinciale Valle del Vezza, tra Grotte Santo Stefano e Vitorchiano. Ferite due donne, ricoverate in codice rosso all’ospedale Belcolle di Viterbo. Le due, a bordo delle rispetti e auto, una Toyota Yaris e una Citroen C3, per cause non ancora ben chiarite si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento, tanto che una delle due è rimasta incastrata tra le lamiere della propria auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e, per i rilievi del caso, i carabinieri di Vitorchiano.