Vasanello resta senza banca

“Una cittadina di oltre quattromila persone lasciata senza neanche uno sportello bancario”. Così Michael Del Moro, presidente del comitato Confartigianato di Soriano nel Cimino, denuncia la chiusura a Vasanello anche dell’ultima filiale di un istituto di credito rimasta sul territorio: ai cittadini del comune dei Cimini non resta che recarsi altrove per trovare i servizi bancari necessari. “Prima c’erano due sportelli di due diversi grandi gruppi italiani – racconta Del Moro -, poi col tempo hanno chiuso entrambi: per le grandi banche ormai le piccole filiali sono antieconomiche e da qui deriva il loro totale disimpegno nei territori di provincia. Però per le aziende, per gli artigiani e i commercianti, cioè per quelle piccole imprese che mandano avanti il Paese, si tratta di un disagio enorme, perché devono ogni volta percorrere chilometri e spostarsi in altri centri”.