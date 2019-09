Decine di famiglie costrette a rinunciare all'assistenza domiciliare

Dal 1° luglio negli otto comuni del distretto sanitario Vt3 l’assistenza domiciliare è diventata un “lusso” che non tutti, tra i 185 nuclei familiari in carico ai servizi sociali, possono permettersi. Tanto che sono in aumento i casi di persone invalide o con disabilità al 100% che rinunciano al sostegno per l’impossibilità di pagare la propria quota parte. Tutto nasce dal regolamento adottato dal Comune di Viterbo, capofila del distretto, che ha introdotto fasce di reddito per l’accesso all’assistenza domiciliare. A sollevare il caso, la consigliera comunale di Viterbo 2020 Patrizia Notaristefano, che ha chiesto all’assessora ai servizi sociali Antonella Sberna di rivedere al rialzo le fasce, prevedendo una soglia di esenzione di almeno 5 mila euro, come hanno fatto altre amministrazioni laziali, e non di 2 mila come avvenuto a Viterbo.