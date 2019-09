Carenze di organico, chiesto un tavolo tecnico sulla scuola

I consiglieri provinciali di centrodestra chiedono un urgente tavolo tecnico sui problemi della scuola e puntano l’attenzione sulla carenza di docenti nella Tuscia. In una nota i consiglieri Alessandro Romoli, Gianluca Grancini, Carlo Pellegrini e Massimo Bambini, spiegano come “da una parte, come a San Lorenzo Nuovo, si chiudono classi di prima elementare con bambini di sei anni costretti a spostarsi da un paese all’altro, dall’altra leggiamo sui giornali di una consistente carenza di insegnanti nel sostegno e di gravi situazioni di sovraffollamento in alcune classi ove si supera ampiamente il numero consentito dalla legge”. Per questi motivi i quattro esponenti di centrodestra a Palazzo Gentili hanno già chiesto al presidente della Provincia di convocare un tavolo tecnico con Regione, Ufficio scolastico regionale e Ufficio scolastico provinciale per cercare una possibile soluzione a questo grave problema.