Botte e minacce per amore di una minorenne

Minacce, atti persecutori e lesioni personali in concorso contro una minorenne e i suoi genitori. Sono le accuse formulate dalla Procura nei confronti di tre persone che nel marzo del 2017 furono denunciate. Si tratta di un trentenne, della sorella di 34 anni e della madre di 61. Il ragazzo, innamorato della allora minorenne ma avversato in questa storia dai genitori di lei, è accusato di aver tenuto in modo sistematico e abituale dei comportamenti consistiti nel transitare e nello stazionare vicino all’abitazione della giovane. Il trentenne è accusato anche di aver minacciato in modo grave il padre della giovane, promettendo di fargliela pagare cara per essere andato in questura a denunciarlo. Invece, i capi di imputazione in carico alla sorella e ella madre del 30enne sono la minaccia grave e le lesioni personali. Il 3 febbraio si torna in aula.