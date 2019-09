I pendolari: “Le carenze della Roma Nord note alla Regione dal 2017”

I problemi della ferrovia Roma nord sono noti da tempo, esattamente da due anni. Si scopre infatti che già in un’indagine realizzata dalla Regione sulla messa in sicurezza delle linee ferroviarie isolate e presentata nel settembre 2017 in una conferenza a cui era presente l’allora ministro dei Trasporti Graziano Delrio, lo stato di inadeguatezza della Roma Nord rispetto agli standard di sicurezza veniva ammesso e certificato. Nel dossier venivano elencati anche gli interventi da adottare e stimata la somma necessaria per attuarli: 80 milioni di euro. “Sulla tratta extraurbana Montebello - Viterbo, lunga circa 89 chilometri tutti a semplice binario e con numerosissimi passaggi a livello per lo più senza sbarre di chiusura, la circolazione avviene con giunto telefonico coordinato da un dirigente centrale a Montebello - si legge - . I segnali sono del tipo a vela e gli scambi sono manovrati a leve. Tale sistema, risalente agli anni ‘30, risulta particolarmente obsoleto e non in linea con i moderni sistemi di sicurezza ferroviari già installati o in corso di installazione su tutte le ferrovie regionali”. Per la tratta Morlupo - Viterbo, lunga circa 70,5 chilometri, si proponeva “l’implementazione di un sistema di blocco automatico integrato da un sistema di Scmt (sistema controllo marcia treno, ndr); l’installazione sui treni esistenti degli apparati di bordo per la ricezione dei segnali emessi dal sistema Scmt; la realizzazione di un Acei (apparato centrale elettrico a itinerari) statico multistazione per tutte le stazioni che insistono sulla tratta; l’installazione di barriere in tutti i passaggi a livello; il rinnovo completo della linea di contatto e relativa palificazione di sostegno da Sant’Oreste a Viterbo ora insufficiente e ammalorata”. Si chiede l'associazione dei pendolari: "Come mai da allora non è stato fatto nulla e si arriva ad oggi e alla soppressione dei treni per essere in linea con le direttive europee sulla sicurezza ferroviaria?"