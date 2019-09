Quarantenne accoltellato quattro volte per gelosia

Sono appena trascorse le 9 di sera quando un uomo di circa 40 anni, circondato dalle grida dei passanti, si accascia a terra in un lago di sangue a causa di quattro coltellate che lo hanno raggiunto all’addome e al petto. I fendenti non hanno per fortuna toccato gli organi vitali. La tragedia si è consumata a Nepi, in centro, nei pressi di un locale. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gemelli di Roma, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri di Civita Castellana sono riusciti a rintracciare il presunto accoltellatore e a interrogarlo. Sulle cause molte ipotesi al vaglio, non si esclude che il movente possa essere la gelosia. Resta da capire, tra le altre cose, se il presunto aggressore avesse il coltello addosso oppure se lo sia procurato in qualche modo durante la lite con il rivale.