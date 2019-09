Sequestrata cava di 10 mila metri quadrati

I carabinieri forestali di Tuscania hanno segnalato all’autorità giudiziaria l’amministratrice della società titolare di una cava nel Comune di Arlena di Castro in località Banditaccia. L’ampliamento della cava di materiale vulcanico ha interessato una superficie di circa 10.000 metri quadrati e dai primi accertamenti i militari hanno riscontrato che i lavori in corso erano stati eseguiti in assenza dell'autorizzazione regionale. L’area in questione è stata sequestrata. Per le violazioni contestate è previsto la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro.