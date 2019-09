Cucina distrutta dal fuoco

Paura in un appartamento al secondo piano di una palazzina situata nella strada che da Orte porta a Penna in Teverina dove è divampato un incendio. L’allarme è scattato intorno alle 13 del 6 settembre e sul posto sono arrivati cinque uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di Civita Castellana con un’autopompa cisterna e una campagnola fuoristrada. I pompieri sono stati impegnati per circa un’ora per spegnere le fiamme che hanno distrutto la cucina dell’appartamento. Le persone che erano in casa sono riuscite ad uscire e non ci sono stati feriti.